台青答中評：兩岸青年對未來有共同期待想象

台灣海洋大學學生林佩蓁（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月4日電（記者 李子寧）2024兩岸青年峰會3日在北京開幕，本次峰會舉辦開幕式、主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。台灣海洋大學學生林佩蓁在接受中評社記者採訪時表示，兩岸青年對未來都有共同的期待和想象，兩岸之間的青年要多交流多學習，中華文化博大精神，也值得兩岸的青年朋友共同學習吸收。對於未來是否會考慮來大陸深造，她表示如果有合適的機會也會非常樂意來進行學習深造，同時她也鼓勵兩岸的青年朋友要在學業上多加努力。



對於民進黨當局最近發出的“橙色旅遊警示”，林佩蓁則表示，衹有沒來過大陸的人才會被民進黨當局所迷惑，因為大陸的風景非常迷人，也有很多地方值得去探索及體驗，同時大陸還有非常多的機會和廣闊的市場，這對於年輕一代的發展是非常有好處的。



談到自己今年4月隨馬英九來陸參訪，林佩蓁說，與大陸的朋友們一見面就可以很自然聊天，毫無隔閡，感覺到非常的親切，返台後也與大陸朋友們保持著聯繫，希望未來能有機會和這些朋友再次相會，“真的就像馬英九先生講的，兩岸年輕人互動渾然天成，欲罷不能。”



2024兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，舉辦主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦交流活動150餘項，吸引6000餘名青年朋友參與，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。