中評現場：走進京台青年生活節感受文化魅力

京台青年生活節現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京7月4日電（實習記者 李婷萱）京台青年生活節是2024兩岸青年峰會的系列活動之一。7月3日，由北京市青年聯合會、北京青少年服務中心、海淀區人民政府台灣事務辦公室聯合主辦的“灣Day in 北京”2024京台青年生活節在兩岸青年峰會主論壇正式啟動。當天下午，中評社記者跟隨眾多台胞及媒體人，一起走進海淀公園參觀2024京台青年生活節。



一走進京台青年生活節的場地，引入眼簾的便是兩排各具特色的攤位，據瞭解，本次京台青年生活節共設置了32個攤位，其中有19個是台灣的攤位，主要由台灣在京品牌開設，內容包括台灣風味零食小吃、飲品、台灣美食等，有助北京民眾們瞭解台灣同胞在北京的生活及台灣的飲食文化。另外還有13家大陸的攤位，比如中國郵政、國家圖書館、“看見非遺”等主題的文創周邊，透過這些周邊產品可以讓台灣青年進一步瞭解大陸文化。



來參加活動的不僅有周邊的北京市民，更多的是此次來京交流參訪的台灣青年，其中就包括一支籃球隊，這支球隊是由台灣青年學生朋友們組成的，在參觀時大家臉上都洋溢著開心的笑容，“我們整支球隊都是第一次來大陸，第一次來北京”，接受中評社記者採訪的台灣青年施同學說到，他表示“謝謝大陸朋友們都非常認真用心地策劃這次活動，也很熱情地招待我們。如果有機會的話，以後還想來大陸參觀旅遊。”



記者隨後採訪了同一支球隊的廖同學，在問到廖同學對大陸的哪些事物或者城市感興趣時，他提到了上海和肉夾饃。記者表示非常歡迎他到祖國各地去看看，上海的確是個很繁華的城市，肉夾饃則是西安的特色美食，如果以後有機會也非常歡迎大家去西安看看和品嘗肉夾饃。



據瞭解，2024京台青年生活節凸顯“健康、運動、自然”三大特色，為兩地青年加深對彼此的相互理解和文化認同架起橋梁。今年是京台青年生活節舉辦的第二屆，較去年來說，其規模更大，時間更長，在海淀公園戶外場所的開展形式使其更加深入到人民群眾當中，代表了兩岸交流互鑒的強烈願望。



2024兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，舉辦主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦交流活動150餘項，吸引6000餘名青年朋友參與，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。

