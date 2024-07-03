日本最高法院認定國家有責任賠償被強制絕育者

中評社香港7月3日電／共同社報導，關於殘障人士等以根據舊《優生保護法》強制實施絕育手術違反《憲法》為由、向日本政府索賠的5起訴訟的判決，日本最高法院大法庭（審判長為最高法院長官戶倉三郎）3日首次給出統一判決，認定舊法違憲、國家負有賠償責任。索賠權在不法行為發生20年後消滅的“除斥期間”未適用。



以“防止不良子孫出生”為目的的舊《優生保護法》制定於1948年。根據該法被強制實施非人道手術的受害者將有望獲得救濟。



一系列訴訟是在2018年以後，由39名受害者等向全國12家地方法院和支部提起的。大法庭的判決針對其中札幌、仙台、東京、大阪、神戶地方法院的5起訴訟，原告在1950至1970年代被實施絕育手術。提起訴訟的時間距離手術均已過去20年以上，關於是否適用除斥期間，一審和二審的判斷不同。



5起訴訟中，高等法院對4起在判決中指出“適用除斥期間明顯有悖正義”，勒令國家向被實施手術者支付1100萬日元（約合人民幣49萬元）至1650萬日元、向配偶支付220萬日元。剩餘的仙台高等法院判決適用除斥期間，駁回了索賠請求。



在最高法院5月的辯論中，原告方主張“不能容許以除斥期間為由免除國家責任”，要求道歉和賠償。