中評聚焦：台胞暢談在京創業生活點滴感悟

2024兩岸青年峰會“青·聽”分論壇3日下午在北京舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月4日電（記者 李子寧）2024兩岸青年峰會“青·聽”分論壇3日下午在北京舉行，來自兩岸的青年和家庭代表，圍繞事業方面的挑戰與成長，分享家庭故事等內容展開交流討論。北京市台辦主任霍光峰、中國國民黨青工總會秘書長吳禹辰出席活動並致辭。



霍光峰在致辭中對兩岸青年表示歡迎，對北京市婦聯長期以來在服務在京女性台胞、兩岸婚姻家庭方面開展的工作表示感謝。他表示，未來將一如既往秉承“兩岸一家親”理念，深化搭建兩岸青年交流平台，助力台灣青年在京發展。



吳禹辰在致辭中分享了台灣青年組織在人才培育和青年賦能方面的工作，期待兩岸青年進一步敞開心胸深度交流，共同拓寬視野、激發創新思維、增強競爭力。



美亞生物科技集團董事長、中國台灣傑出女企業家吳宜蓁表示，在創業的過程中，政府一直在進行支持和幫助，得以讓其實現自己的夢想，也得到了很多的溫暖。所以近年來積極地邀請台灣企業家和台灣青年來進行參觀交流，這也是她做的最開心的事情之一。她還表示，自己長期在北京發展，也非常喜歡北京的文化，所以被大家稱為“台灣的北京人”，也相信未來能夠繼續在北京實現自己精彩的夢想，也呼籲台灣同胞多來大陸看看，這裡藏龍臥虎，也是實現夢想的好地方。



兩岸婚姻家庭代表譚澍和吳若毓夫婦表示，台灣的父母和親戚來到北京都會熱情的接待，給他們介紹北京歷史文化的同時也會介紹北京和大陸日新月異的發展，讓他們覺得自己的孩子選擇嫁到北京是沒有錯的。同時在微信還建立了群組，家人朋友都在裡面，逢年過節都會互相問候，有突發事件時也會及時地關心，大家相處起來非常歡樂也特別和諧，自己家庭的小交流帶動了兩岸的交流，體現了大家常說的“兩岸一家親”。