台生答中評：致力推動交流　讓台青瞭解大陸

北京大學台灣學生楊皓程（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月4日電（記者 李子寧）2024兩岸青年峰會3日在北京開幕，本次峰會舉辦開幕式、主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。北京大學台灣學生楊皓程和馬安妮在接受中評社記者採訪時都表示，將致力於推動兩岸的青年交流，也希望通過自己的親身經歷，讓更多的台灣青年瞭解真實的大陸。



楊皓程表示，作為北大在校生，希望未來能夠有機會在島內進行線下的宣講，通過自身的力量來讓更多的台灣島內青年瞭解北大，瞭解大陸。另外他還說，自己所就讀的金融學專業在大陸有非常多的優勢，大陸的人口眾多，市場廣闊，機會也非常多，這是台灣所無法提供的優勢，這也是最吸引自己來大陸就讀的重要原因之一。



馬安妮說，兩岸的青年交流是非常親切的一個狀態，沒有語言上的隔閡，彼此分享著各自的人生經歷，有種“相見恨晚”的感覺，內心可以說非常激動，也體現了兩岸的同根同源，同文同種。



馬安妮表示，今年9月將繼續在北大攻讀碩士學位，自己將會堅持初心，做一個中華文化傳播者，弘揚中華優秀的傳統文化，同時繼續從事兩岸的學術和文化交流活動，在兩岸交流上做出自己的貢獻。



2024兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，舉辦主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦交流活動150餘項，吸引6000餘名青年朋友參與，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。

