台青答中評：來大陸看看！開放視野擁抱市場

李偉國在京台青年生活節（中評社 李婷萱攝） 中評社北京7月4日電（實習記者 李婷萱）7月3日，由北京市青年聯合會、北京青少年服務中心、海淀區人民政府台灣事務辦公室聯合主辦的“灣Day in 北京”2024京台青年生活節在兩岸青年峰會主論壇正式啟動。當日下午，中評社記者隨眾多台青走進海淀公園京台青年生活節現場進行參觀，活動的承辦方在京台胞李偉國在活動現場接受了中評社記者採訪。



李偉國是四川葳樂科技發展有限公司的創始人、中華青年經貿交流協會理事長，亦是一位致力於兩岸文化交流的優秀台青，他向記者介紹了本次京台青年生活節創辦的宗旨，“希望可以讓北京的民眾們瞭解台灣的產業，也希望從島內來參加這次活動的青年可以瞭解北京的文化底蘊，所以更多的是兩岸青年的互學互鑒”，在活動期間，他們還邀請了跳廣場舞的大媽來做表演，同時也在海淀公園裡設置了打卡點，只需要隨機一點的打卡就會贈送特製的冰箱貼，區別於以往室內的活動形式，他希望本次的京台青年生活節能更好的融入在民眾生活當中。



在記者採訪過程中，李偉國還說隨著兩岸的發展，大陸的很多文創十分值得台灣借鑒交流，他表示“台灣需要更廣大的市場，而大陸正是這個宏大的市場，我們要擁抱祖國的發展及潛力，如果只在台灣島內，視野還是會具有一定的局限性。”



最後記者向李偉國問道有什麼想對同為台胞的年輕人說的，他說到“趕緊來看一看吧！不只是首來族，如果來了一次之後你覺得你喜歡這邊也可以多來，而且每一個城市都有不同的文化底蘊、不同的產業發展方向，我覺得都值得台灣青年來好好看一看。”



2024兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，舉辦主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦交流活動150餘項，吸引6000餘名青年朋友參與，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。