台胞答中評：美食為媒，增進兩岸文化交流

北京堅果殼餐飲管理有限公司 郭彣毓（中評社 李婷萱攝） 中評社北京7月4日電（實習記者 李婷萱）京台青年生活節是兩岸青年峰會的系列活動之一，據瞭解，2024京台青年生活節以“健康、運動、自然”為特色，為兩地青年加深對彼此的相互理解和文化認同架起橋梁。7月3日下午，中評社記者跟隨眾多台青一起走進海淀公園參觀2024京台青年生活節。



走進京台青年生活節現場，入目而來的是各具特色的攤位，潮玩動漫、非遺文創、國風手作應有盡有，在眾多攤位中，有一家格外火爆，讓人忍不住想要一探究竟。記者走近一看，“噢，原來是台灣美食呀，好吃的誰能不愛呢？”



這家店叫做“殼仔美食柑仔店”，攤主郭先生來自台灣，零七年時他就來到了北京，是一位名副其實的“北漂”，從給人打工到自己開公司創業，他走了十幾年的路，主要做一些台灣食品的供應。在接受中評社記者採訪時，郭先生說，“很多人都知道台灣的香腸、臭豆腐、鹵肉飯等，但他們可能並不知道台灣其實還有很多其它美食。所以我們是通過展示其他美食，讓大家知道我們台灣美食的多樣性。我們在每個市場賣的東西都不一樣，會結合市集需求、特色以及自身條件做不同的分享。我們希望在將美食保持著原有的台灣風味、寶島文化的情況之下，只調整其鹹淡度以適應不同地域的口味。對於很多在北漂的台灣年輕人，只要吃到這些美食就會有回到家鄉的感覺。”



郭先生一番話真誠又懇切，道出了自己做食品的初心。食物是中國最特有最深刻的文化情節之一，中國的美食在鄉村裡，在百姓家裡，在鄰里之間，在地域人文中，美食離不開人的本身，繼承著交往中的美好情愫，人際往來成就了地域特色小吃的文化交流，郭先生是千千萬萬個做地域特色小吃的人的縮影，希望能通過特色美食的分享增進瞭解，增進交流，增進情誼。



2024兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，舉辦主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦交流活動150餘項，吸引6000餘名青年朋友參與，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。