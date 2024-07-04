快評：大陸海警正常執法　綠營政客該閉嘴

中評社快評／澎湖漁船“大進滿88號”2日晚在金門東北外海作業時被大陸海警登檢帶回。大陸方面昨天公布了執法過程及原因，主要是該船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業。



國台辦發言人陳斌華昨天答記者問時指出，福建海警在泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船。此系大陸海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。有關部門將依法依規予以處置。



大陸海警登檢並帶回台船，台灣綠營政客借機政治操作。民進黨“立委”蘇巧慧昨天在臉書發文指對岸“侵門踏戶”、“當街擄人”，還喊話國民黨“要不要對中國表達抗議！面對這樣的惡霸，你們還好意思要台灣人跪著求和？！”云云。



前“立委”郭正亮感嘆表示，他所認識的蘇巧慧，過去講話有一定的規矩，如今變成這樣，顯見整個民進黨都在墮落。郭正亮認為，賴清德上台至今每天不是在挑戰對岸就是在島內搞鬥雞，台灣被搞到烏煙瘴氣。



台灣媒體報導，大陸海警扣押台灣漁船，大陸網友一面倒支持。有網友留言提及台灣官方過去公布的資料，馬主政時期扣大陸漁船10856艘，蔡主政時期扣403艘，驅逐9171艘，感嘆“還是我們的漁民太憋屈、太慘了。”



看看台方過往查扣大陸漁船的“黑歷史”，再對照大陸海警今次的正常執法，是非自有公論，公道自在人心。綠營政客、“台獨”份子該閉嘴！