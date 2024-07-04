香港立法會三讀通過社工註冊條例修訂草案

立法會3日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月4日電（記者 盧哲）香港特區立法會3日三讀通過《社工註冊條例(修訂)草案》，改組社工註冊局，成員增至27人。社工若被裁定危害國安等罪成，會永久除牌。特區政府將在7月5日刊憲，同日新委任成員會宣誓。



當日下午，《社工註冊條例(修訂)草案》獲立法會大多數議員不記名支持下，三讀通過。完善管治後的社工註冊局將由目前15名成員增至27名，當中包括最少14名註冊社工，而27人中有17人由當局委任。條例規定成員上任前須宣誓，效忠特區及擁護基本法，並訂明社工若被裁定危害國家安全、虐兒、強姦及謀殺等罪成，會永久除牌，不得上訴。



香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在二讀辯論發言說，政府會在7月5日將修訂條例刊憲生效，當局同日為註冊局現任及新委任成員安排宣誓儀式。他期望重組後的註冊局盡快展開四方面工作，包括建立機制，確保被裁定幹犯危害國家安全罪行及其他嚴重罪行人士的註冊得到迅速及適當處理；檢視註冊局紀律委員會備選委員小組名單；檢視註冊社會工作者工作守則；要為社工持續專業發展制訂框架。他表示，社工任重道遠，要讓社工專業持續有序發展，樂見社會各界支持修例，及早完善註冊局管治，讓社工專業發展重回正軌，以社會整體利益為依歸，維護及提升社工專業和公信力。



孫玉菡在五月初曾表示，社工註冊局嚴重偏離相關條例精神，包括無禁止違反國安法的人士註冊成社工等，要求修例改革社工註冊局的組成及管理。據悉，現時的15名社工註冊局成員任期到明年一月中，但八名民選委員，當中七名近日相繼辭職，政府稱不影響註冊局運作。