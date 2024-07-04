存款保障計劃修訂條例草案獲立法會通過

立法會3日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月4日電（記者 盧哲）香港特區立法會3日召開大會，三讀通過《2024年存款保障計劃（修訂）條例草案》，以優化存款保障計劃，加強對存戶的保障、維持銀行體系穩定，以及緊貼國際標準和香港的最新發展。政府對此表示歡迎。修例通過後，保障額將由現時的50萬元提升至80萬元，亦會為受銀行併購影響的存戶提供優化保障、要求存保計劃成員於電子銀行平台展示存保計劃成員標誌等。



財經事務及庫務局局長許正宇在立法會表示，有議員希望進一步提升保障上限，他承諾存款保障委員會將在新保障額落實後3年展開下一次檢討，並會在其後一年內完成。許正宇強調，本港金融體系穩健，但面對不明朗地緣政治形勢，環球金融市場將繼續面對波動，當局需要時刻保持警惕，加強應變及防禦能力。



政府隨後表示，歡迎立法會通過《2024年存款保障計劃（修訂）條例草案》，以落實優化存款保障計劃（存保計劃）的各項措施，包括：將保障額由現時的50萬元提升至80萬元；調整供款機制，使存保計劃下的存款保障基金能在保障額提高後的合理時間內達到基金目標金額；為受銀行併購影響的存戶提供優化保障；要求存保計劃成員於電子銀行平台展示存保計劃成員標誌；以及簡化就私人銀行客戶進行不受保障存款交易時的負面披露規定。許正宇表示，《2024年存款保障計劃（修訂）條例》（《修訂條例》）有助進一步增強存保計劃在金融安全網中的功能，加強存戶信心，以及強化銀行業的防禦能力和整個金融體系的穩定性，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。



香港存款保障委員會主席劉燕卿表示：“我們衷心感謝立法會通過《修訂條例》，為存保計劃的發展樹立重要的里程碑。有關優化措施不但確保存保計劃符合國際標準，並為存戶提供更好的保障，進一步維護香港銀行體系的穩定。我們期望與銀行業界緊密合作，如期落實各項優化措施，並會推出一系列宣傳活動，以提高公眾對優化後的存保計劃的認知。”



《修訂條例》將於七月十二日刊憲，並會分兩階段實行，第一階段將於二○二四年十月一日生效，涵蓋提升保障額至80萬元等籌備需時較短的優化措施。至於涵蓋其他措施的第二階段將於二○二五年一月一日實施。