香港明年元旦恢復徵收酒店房租稅 稅率3%

立法會3日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月4日電（記者 盧哲）香港特區政府3日向立法會作出根據《酒店房租稅條例》（第348章）（《條例》）提交決議案的預告，以恢復徵收酒店房租稅。政府明年1月1日起將恢復徵收酒店房租稅，稅率3%。財經事務及庫務局將在今年10月23日於立法會動議有關決議案，兩天後刊憲。在今年《財政預算案》中政府提出了相關建議，預料每年為庫房帶來約11億元收入。政府強調，徵稅只佔過夜旅客在港消費額少於百分之一，不會影響他們選擇來港旅遊的意欲。



政府表示，根據《條例》，酒店房租稅是對酒店和賓館徵收的稅款，並按《條例》附表所指明的稅率從客人繳付給酒店或賓館東主的房租中徵收。酒店房租稅稅率自二○○八年七月一日起從百分之三減至百分之零。財政司司長在二零二四至二五年度《財政預算案》中建議，二○二五年一月一日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為百分之三，作為全面財政整合計劃的一部分，以期在數年內讓政府回復收支平衡。酒店房租稅預計每年可為政府帶來約11億元收入，提供穩定的收入來源，同時亦不會對普羅市民造成影響。徵稅只佔過夜旅客在港消費額少於百分之一，不會影響旅客選擇香港作為旅遊目的地和在港消費的意欲。



財經事務及庫務局局長將於十月二十三日在立法會根據《條例》第3（2）條動議有關決議案。決議案將於十月二十五日刊憲。



政府表示，自二零二四至二五年度《財政預算案》公布恢復徵收酒店房租稅的建議後，財經事務及庫務局和稅務局一直積極接觸酒店和旅館業界，協助業界瞭解徵收酒店房租稅的運作安排及為遵從規定作準備。稅務局除為業界舉行簡介會外，亦透過信函及其網站提供相關資料、設立專門電話查詢熱線，以及在稅務中心設立專門服務台，為業界提供支援。