港車北上實施以來逾6萬輛香港單牌私家車出行

立法會3日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月4日電（記者 盧哲）香港特區政府署理運輸及物流局局長廖振新3日在立法會表示，“港車北上”計劃去年7月實施至今，已有超過64000輛香港單牌私家車持有有效許可證透過計劃出行。大橋的使用量亦屢創新高，當中“港車北上”佔每日大橋車流量約四成。



在當天的立法會會議上，有議員關注港珠澳大橋港車北上不設配額計劃。廖振新回覆表示，“港車北上”允許合資格的香港私家車可在無須取得常規配額下，經港珠澳大橋（大橋）往來香港與廣東省，便利香港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊，進一步善用大橋和促進粵港澳大灣區的發展。自計劃於二○二三年七月實施至今，廣受香港市民歡迎，現時已有超過64000輛香港單牌私家車持有有效許可證透過“港車北上”出行。大橋的使用量亦屢創新高，當中“港車北上”佔每日大橋車流量約四成。特區政府一直留意和聽取申請人和使用者對“港車北上”的意見，並與內地相關單位保持緊密溝通，適時推行優化措施，為市民提供更佳便利及出行體驗。



廖振新表示，特區政府一直密切留意大橋的運作，尤其在尖峰時段大橋口岸的通關和交通情況，並與內地相關部門商討優化口岸通關的安排。大橋香港口岸方面，相關部門採取不同措施以提升通關能力，例如透過靈活調配人手、優化工作流程及運用創新科技等，以及在尖峰日子加開額外的私家車清關亭，以應付車流增加；運輸署的手機應用程式“香港出行易”亦新增大橋香港口岸車輛通關廣場的實時交通快拍，讓出行人士更易掌握口岸情況，靈活出行。



大橋珠海口岸方面，大橋管理局表示自“港車北上”實施以來，相關部門一直透過各方面工作致力提升效率。相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道、提升設施驗放效率、設置口岸即時通關情況的資訊發佈系統、加強宣傳引導旅客避開高峰出行和現場疏導等。特區政府會繼續與內地相關部門保持緊密聯繫，密切留意大橋的運作情況，持續研究不同的優化方案包括返程預約事宜，並盡快推行可行的方案，確保大橋車流暢順，加強善用大橋。