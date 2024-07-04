甯漢豪：政府過去數年收回處理30公頃棕地

立法會3日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月4日電（記者 盧哲）香港特區政府發展局局長甯漢豪3日在立法會表示，過去數年政府已先後收回和處理大約30公頃棕地，大部份位於古洞北、粉嶺北和洪水橋廈村，以用於兩個新發展區首階段的發展，收地工作大致如期進行。



甯漢豪在立法會大會回應議員質詢時表示，政府近年因應社會需要，加快推展各個發展項目以增加土地供應，當中包括收回和發展新界棕地。目前的棕地作業正支援建造、物流、運輸、回收等行業的發展，對香港經濟和就業市場有一定貢獻。然而，不少棕地作業以低密度形式使用土地，相對其他經濟活動並非最具土地效益的運作模式。“因此，我們認為透過北部都會區等發展項目，整合棕地作業以提升用地效率，並提供機會幫助行業升級轉型，是合適的方向。為盡量減少收回棕地作發展對相關行業的影響，政府會按實際情況調整收地時間表，並提供特惠補償和為有意重置業務的棕地作業者提供支援。”



甯漢豪表示，過去數年，政府已先後收回及處理約30公頃棕地，大部分位於古洞北／粉嶺北和洪水橋╱廈村，用作兩個新發展區首階段發展，收地工作大致如期進行。為如期推動各新發展區下階段的工作，政府由現時至二○二六年底前，將收回約200公頃棕地，其中100多公頃的棕地屬古洞北／粉嶺北餘下階段發展，及洪水橋╱廈村第二期發展，地政總署已分別於今年一月及五月張貼收回及徵用土地公告，涉及剛才提及的100多公頃；而餘下約100公頃的棕地，則主要分布於新田科技城和元朗南發展區，政府會在稍後時間展開有關的收地工作。



甯漢豪說，政府的長遠目標是發展多層現代產業大樓（多層產業大樓），一方面推動產業發展，另一方面以具土地效益的方式整合受政府發展項目影響的棕地作業和協助他們升級轉型。當局已在洪水橋／廈村及元朗南發展區預留70多公頃土地，大部分將用以發展多層產業大樓。業界早前對發展首兩幅位於元朗及洪水橋的多層產業大樓用地提交的發展意向書反應正面，所以政府早前將有關用地納入賣地計劃。



甯漢豪還提到，政府5月底公布會移除洪水橋用地的社區隔離設施，當局正加快籌備推售這幅用地，爭取於9月招標，詳情稍後公布。