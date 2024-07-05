楊品驊答中評：文藝作品有助兩岸青年走更近

台灣歌手楊品驊（中評社 海涵攝） 中評社北京7月5日電（記者 海涵）台灣歌手楊品驊日前在2024年兩岸青年峰會期間接受中評社記者採訪，他表示，我們唱的是中國歌、演的是中國戲，有著共同的語言與文化傳承。因此，文藝作品能潛移默化讓兩岸年輕人找到共同的話題、走得更近，也有助於兩岸年輕人攜手找尋文化根源。



楊品驊說，現在兩岸交流越來越緊密，層面更多、更多元化。兩岸青年可以從簡單的普通互動到一起去旅行，亦或是參與到鄉村振興、體育交流之類的具體事業中，在這個過程中兩岸青年在找更多的認同感。



“我覺得兩岸青年的深度和廣度都應更進一步，歡迎更多還沒有來過大陸的台灣年輕人來來大陸走一走。”楊品驊說，之前馬英九先生率領的訪陸團裡就有很多新面孔，這些年輕人在此行中感受到了一個與他們過往所聞不一樣的、真實的大陸。希望越來越多青年人可以用自己的眼睛和耳朵把在對大陸的感受和認識傳遞回島內。



這些年來，大陸的一些影視劇在島內很受歡迎。作為演藝界人員，楊品驊對此深有感觸。他說，“小時候，我比較少在島內看到大陸的文藝作品，其中《宰相劉羅鍋》這部電視劇給我留下深刻印象。現在，台灣年輕人能接觸到更加多元的大陸影視節目、綜藝節目，台灣年輕人從看《康熙來了》轉為看《跑男》《歌手》等綜藝，在這樣的綜藝節目裡，找尋到了兩岸的共同感。”

