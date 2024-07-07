台青答中評：通過中華傳統文化增進歷史認識

台灣青年安宸初（中評社 海涵攝） 中評社北京7月7日電（記者 海涵）台灣青年安宸初在2024年兩岸青年峰會期間接受中評社記者採訪，她表示，近些年來，越來越多台灣青年對中華傳統文化感興趣。在對傳統文化的瞭解過程中，也增進了對歷史的認識。



安宸初是相聲天團的成員，被問及為何會對相聲感興趣，她表示，家裡有長輩以前就是學京戲的，在其影響下，自己從小就對中華傳統文化有了一定的認識和瞭解。“中華傳統文化實在是太豐富了，拿相聲來說，這是一個光靠語言就能散發魅力的藝術形式。相聲演員的語言技巧可以包羅萬象，甚至同樣一個段子由不同的演員演繹就會呈現不一樣的風格，真的相當精妙。”



談及台灣青年對中華傳統文化的瞭解，安宸初說，近些年來，越來越多台灣青年對中華傳統文化感興趣。在相聲、京劇等領域，有許多台灣青年積極參與的身影。“我們還自發組織了漢服出行，目前這個活動在台北的規模也越來越大。”她表示，通過傳統文化，大家會發現很不一樣的美，這是有別於西方的、具有歷史底蘊和文化傳承的美。



安宸初也很樂於在社交平台分享傳統文化。她說，“看到一些經典段子或是有趣視頻，我就會推送給身邊的朋友，大家在劃手機的空檔看一個相關視頻，對傳統文化多一些認識，日積月累下來就會很有收穫，會形成一種新的強大力量。”

