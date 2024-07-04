廖振新：與東莞共同推展“海空貨物聯運”模式

立法會3日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月4日電（記者 盧哲）香港特區政府署理運輸及物流局局長廖振新3日在立法會表示，機管局正與東莞共同推展“海空貨物聯運”模式。現時共有17家航空公司及約100家貨運代理人參與“海空貨物聯運”模式先導計劃，在二○二三年四月至今，先導計劃下處理總貨量近8300噸，已經處理超過58億元貨值的貨物。於東莞興建的“香港國際機場東莞空港中心”永久設施計劃在明年底前完成首階段建設，逐步達至每年處理100萬噸貨量。



廖振新在談到東莞─香港國際機場物流園時說，香港是國際航空樞紐。在航空貨運方面，香港國際機場是全球最繁忙的貨運機場。為充分利用香港國際機場在處理高價值、溫控空運貨物的優勢，並把握跨境電商帶來的機遇，機管局正與東莞共同推展“海空貨物聯運”模式。在此模式下，內地出口貨物可於東莞設立的上游物流園內預先完成航空安檢、裝箱或打板及收貨，無縫運達香港國際機場空側的貨運碼頭，再利用香港的國際航空網絡，直接轉運到世界各地。國際空運貨物亦可套用上述相反路線進口內地。此模式將為粵港澳大灣區（大灣區）貨物提供更無縫、便捷的國際空運網絡，提高跨境航空貨物中轉的效率，進一步發揮香港的空運中轉樞紐功能。



廖振新表示，機管局自二○二一年年底開始利用位於東莞和香港國際機場的臨時設施就“海空貨物聯運”模式進行先導計劃，並分別於二○二三年四月和十二月確立先導計劃下的整套出口和進口運作流程。現時，共有17家航空公司及約100家貨運代理人參與先導計劃。在二○二三年四月至今，先導計劃下處理總貨量近8300噸，已經處理超過58億元貨值的貨物。



機管局於二○二三年二月與東莞市政府簽訂合作框架協議，以進一步發展海空貨物聯運，包括於東莞興建“香港國際機場物流園”（現名為“香港國際機場東莞空港中心”）的永久設施。機管局計劃在明年底前完成物流園永久設施的首階段建設，逐步達至每年處理100萬噸貨量。廖振新說，為了讓“海空貨物聯運”模式帶來最大的效益，機管局正與東莞市政府研究物流園處理更多不同種類的貨物的可行性，包括發展物流園的冷鏈貨物服務。同時，機管局會繼續宣傳“海空貨物聯運”模式，並採取措施鼓勵更多航空公司和貨運代理人加入。機管局會視乎物流園首階段建設的進度，有序發展整個物流園的建設項目，持續提升物流園整體的服務容量及功能，以更好地滿足大灣區的國際貨運需求，提升香港國際航空樞紐的地位。