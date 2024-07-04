習近平會見俄羅斯總統普京

當地時間7月3日晚，國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見俄羅斯總統普京。（圖片來源：新華社記者 鞠鵬 攝） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，當地時間7月3日晚，國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見俄羅斯總統普京。



習近平指出，今年5月，普京總統成功對中國進行國事訪問，在中俄建交75周年的重要歷史節點，我們共同為兩國關係下一步發展作出規劃和部署。面對變亂交織的國際形勢，雙方要繼續秉持世代友好的初心，堅守造福人民的恒心，不斷涵養中俄關係的獨特價值，挖掘兩國合作的內生動力，為維護兩國正當權益和國際關係基本準則作出新的努力。



習近平強調，中俄要繼續加強發展戰略對接和國際戰略協作。中方支持俄方履行好金磚國家輪值主席國職責，團結“全球南方”，防止“新冷戰”，反對非法單邊制裁和霸權主義。明天將舉行上海合作組織阿斯塔納峰會。中方期待同俄羅斯和各成員國一道，推動本組織發展行穩致遠，打造更加緊密的上海合作組織命運共同體。中俄雙方要繼續加強全面戰略協作，反對外部干涉，共同維護本地區安寧穩定。



普京表示，感謝習近平主席今年5月熱情接待我對中國進行國事訪問。我們共同慶祝俄中建交75周年，並對俄中關係未來發展作出規劃。當前，俄中關係處於歷史最高水平，雙方相互尊重、平等互利，俄中關係不結盟、不針對第三方，符合兩國人民的福祉。俄方支持中方維護自身核心利益和正當權益，反對外部勢力干涉中國內政、插手南海問題。中國即將接任上海合作組織輪值主席國，俄方將全力支持中方工作，同其他成員國一道，不斷提升本組織國際影響力，維護地區和平安全，推動國際體系朝著更加公正合理的方向發展。作為今年金磚國家輪值主席國，俄方期待同中方就金磚國家合作加強溝通協作。



兩國元首還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。習近平強調，中方始終站在歷史正確一邊，堅持勸和促談，願繼續為推動政治解決烏克蘭危機等地區熱點問題作出積極努力。



蔡奇、王毅等參加會見。