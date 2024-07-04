廣州增城舉辦僑助“百千萬工程”活動

廣州市增城區舉辦僑助“百千萬工程”經貿交流活動。（主辦方 供圖） 中評社北京7月4日電／據中國僑網報導，“荔枝遇上榴蓮”——廣州市增城區僑助“百千萬工程”經貿交流活動近日在中餐繁榮基地（華商技能培訓中心）舉行。來自美國、加拿大、挪威、新西蘭、法國、斐濟、泰國、馬來西亞等國家和港澳台地區的150餘名嘉賓出席活動。



會上，增城區委常委、統戰部部長王長春向一直支持增城發展的港澳同胞、海外僑胞及各界人士致以敬意，並為在場人士介紹近年增城在經濟、政治、文化、社會、生態文明等領域高質量發展情況，希望廣大海外僑胞及港澳台同胞能夠一如既往地關心支持增城的發展，繼續發揮牽線搭橋的紐帶作用，把增城的優勢、發展的前景宣傳出去，把先進的技術、信息、資金、人才引進增城，共同推動家鄉更好更快發展。



華商教育集團董事長、廣州榮譽市民廖榕就，香港特區立法會議員、香港中國旅行社有限公司董事長姚柏良，馬來西亞增龍總會副總會長、務邊增龍會館會長黃潤鬆等鄉賢代表作了發言。



廖榕就稱，他一直關心家鄉的發展，積極投身家鄉建設。接下來，會進一步加大對家鄉的投資，擴大學校規模，提高辦學層次；另一方面，還將加強與本地產業合作，促進產教研融合，做大做強實體經濟，為區域經濟高質量發展貢獻力量。



“作為土生土長的增城人，家鄉近年的高速發展讓我倍感自豪。”姚柏良表示，作為香港旅遊業的代表，接下來，他會組織更多香港旅遊業界的朋友、同胞多到廣州、增城觀光旅遊，共同推動穗港旅遊市場發展共榮。另一方面，將發揮香港國際旅遊城市的優勢，把廣州、增城文旅資源推向全國、推向世界。



黃潤鬆表示，希望以荔枝、榴蓮為媒，搭建起家鄉與海外交流的橋梁，積極向馬來西亞乃至國際上的企業家和投資者宣傳推介增城，促進經貿、文化、教育等領域交流合作，為家鄉的建設發展貢獻智慧和力量。

