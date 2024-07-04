習近平會見吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫

當地時間7月3日下午，國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫。（圖片來源：新華社記者 殷博古 攝） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，當地時間7月3日下午，國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫。



習近平指出，去年5月，我們在西安舉行了富有成效的會談，就中吉關係和兩國各領域合作達成許多共識。一年多來，這些共識得到有效落實，中吉合作喜訊頻傳。親望親好，鄰望鄰好。中方樂見一個穩定發展的吉爾吉斯斯坦，將一如既往堅定支持吉方維護國家獨立、主權和領土完整，堅定支持吉方走出一條符合本國國情的發展道路。中方願同吉方深化發展戰略對接，擴大治國理政經驗交流，推動全方位互利合作，推進中吉命運共同體建設。



習近平強調，雙方要開拓思路，推動高質量共建“一帶一路”合作不斷走深走實，擴大經貿投資合作，提升互聯互通水平，拓展新質生產力合作。中方願進口更多吉爾吉斯斯坦優質綠色農產品，支持中資企業赴吉爾吉斯斯坦投資興業，加強新能源汽車、跨境電商等領域合作，加快推進中吉烏鐵路項目建設。雙方要充分發揮吉爾吉斯斯坦中醫藥中心、中國文化中心、魯班工坊等平台作用，培育更多中吉友好合作的接班人。中方願同吉方加強協調合作，繼續做優做強中國－中亞機制，確保上海合作組織朝著符合各方共同利益的正確方向發展。



扎帕羅夫表示，我對去年5月對中國進行的訪問記憶猶新，那次訪問開辟了吉中關係的新時代。當前，吉中政治關係高水平發展，兩國各部門保持密切溝通，地方交流合作蓬勃發展，雙邊貿易投資穩步增長。面對世界百年未有之大變局，吉中關係始終堅固如磐，兩國之間不存在任何政治分歧和合作阻礙。吉方堅定恪守一個中國原則，歡迎更多中國企業赴吉投資，將為中國企業提供良好營商環境。希望雙方共同努力推進中吉烏鐵路項目建設，密切在上海合作組織等多邊溝通協作。



蔡奇、王毅等參加會見。