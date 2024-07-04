習近平會見阿塞拜疆總統阿利耶夫

當地時間7月3日下午，國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見阿塞拜疆總統阿利耶夫。（圖片來源：新華社記者 岳月偉 攝） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，當地時間7月3日下午，國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見阿塞拜疆總統阿利耶夫。



習近平指出，中國和阿塞拜疆是真誠互信的好朋友、平等互利的好夥伴。中阿關係始終健康穩定發展，兩國合作取得豐碩成果，戰略內涵更加豐富。我們將雙邊關係定位提升到戰略夥伴關係，這是新定位也是新起點。雙方要繼續相互支持，更好造福兩國人民。



習近平強調，中方堅定支持阿方維護國家主權、獨立和領土完整，支持阿方走符合本國國情的發展道路。雙方要推動高質量共建“一帶一路”，深化貿易、投資、油氣、光伏等領域合作，加強互聯互通，建設好跨裡海國際運輸走廊，保障中歐班列健康穩定運營。雙方要在教育、文化、旅遊、青年、地方等領域開展更多交流，鞏固中阿友好的民意基礎。中方支持阿方辦好《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會，願同阿方共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，促進世界和平、穩定、發展。



阿利耶夫表示，阿中兩國是好夥伴，兩國各部門、各層級保持密切交往，雙邊貿易額不斷增加，在國際組織中堅定支持彼此維護獨立主權和領土完整。今天我們發表聯合聲明，共同宣布建立阿中戰略夥伴關係，這對兩國關係發展意義重大。阿方堅定恪守一個中國原則，堅定支持中國實現國家統一大業，這是歷史大勢，沒有任何勢力可以阻擋。阿方願同中方加強團結合作，挖掘潛力，在共建“一帶一路”框架內，加強經貿、投資、新能源、人文等領域合作，密切在上海合作組織等框架內協作，反對外部干涉，維護地區安全穩定。



雙方發表《中華人民共和國和阿塞拜疆共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》。



雙方相關部門簽署關於共建“一帶一路”、互聯互通等領域合作文件。



蔡奇、王毅等參加會見。