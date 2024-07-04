習近平會見烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫

當地時間7月3日下午，國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫。（圖片來源：新華社記者 翟健嵐 攝） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，當地時間7月3日下午，國家主席習近平在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫。



習近平指出，今年1月，你對中國成功進行國事訪問，我們一致決定將中烏關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，在更高起點上構建中烏命運共同體，兩國關係發展進入了新階段。今年是中華人民共和國成立75周年。中國正在加快推進中國式現代化，烏茲別克斯坦也在全面推進“烏茲別克斯坦－2030”戰略。我們的目標很宏偉，也很樸素，就是讓人民過上更好的日子。中方願同烏方一道，以國家命運為懷、以人民福祉為念，推動中烏關係高質量發展。



習近平強調，中方堅定支持烏茲別克斯坦維護國家獨立、主權、安全，是烏方可以信賴的朋友和夥伴。雙方要深入推進共建“一帶一路”合作，落實好經貿和投資中長期合作規劃，加快中吉烏鐵路建設，以及光伏、風電、新能源汽車等領域合作，繼續加強減貧、社會治理等合作。中方支持擴大兩國地方、旅遊、教育等領域交流，歡迎烏茲別克斯坦作為主賓國參加第七屆中國國際進口博覽會。中方願同烏方加快落實中國－中亞西安峰會成果，加強協調配合，確保上海合作組織始終朝著符合各方共同利益的方向發展。



米爾濟約耶夫表示，今年1月我們在北京共同宣布將兩國關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，開啟了烏中關係的新時代。在習近平主席英明領導下，中國成功應對各種風險挑戰，在經濟、科技等領域取得世界領先成就，烏方表示祝賀，並預祝中共二十屆三中全會取得圓滿成功。烏方堅定恪守一個中國原則，堅決打擊“三股勢力”，願同中方做彼此可靠的朋友和夥伴，繼續相互尊重、相互理解、相互支持，推動各領域務實合作取得更多豐碩成果。烏方願同中方密切在中國－中亞機制、上海合作組織等多邊框架協調合作，推動落實習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。



蔡奇、王毅等參加會見。