她用一本書，為唐人街正名

圖為《唐人街》重譯發布會暨學術交流會現場。（清華大學華商研究中心供圖） 中評社北京7月4日電／據中國僑網報導，“唐人街並非貧民窟，而是充滿潛力的移民社區。”



美國國家科學院院士、美國藝術與科學院院士周敏用《唐人街：深具社會經濟潛質的華人社區》（以下簡稱《唐人街》）為唐人街正名。



日前，《唐人街》重譯發布會暨學術交流會在北京舉行。作者周敏講述個人經歷與研究歷程，而這些經歷與《唐人街》的融合吸引了眾多目光。



不一樣的《唐人街》



1936年，國學大師林語堂出版小說《唐人街》，記錄了一代移民在紐約唐人街上艱辛、溫暖的生活，也體現了早期中國移民的“美國夢”。



近90年後，周敏在書中展示了一個不一樣的唐人街。在書中，周敏聚焦唐人街為什麼能長期存在於一個高度現代化的大都市中，唐人街如何在制度性排斥的逆境中蓬勃發展，以及華人移民在唐人街是如何自強不息，最終成功融入主流社會等問題。



周敏通過實證分析探究了唐人街有助於移民落地生根的機制和潛質，強調個人主觀能動性和群體族裔資源的互動作用，得出了不同於經典同化理論所預測的結論：居住在唐人街的華人並非“被拯救的弱勢群體”，其主觀能動性得以充分發揮；唐人街並非傳統的都市貧民窟，它具有堅韌抗逆性的社會結構和獨特的族裔經濟。

