日本民眾強烈抗議政府隱瞞駐日美軍性侵案

7月2日，在日本東京，民眾聚集在日本外務省外，抗議日本政府隱瞞沖繩美軍性侵消息。（圖源：新華社） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，2日傍晚，350餘名日本民眾聚集在日本外務省門前，手持寫有“被漠視的沖繩少女的憤怒之聲”“還我沖繩女性尊嚴”“絕不允許政府隱瞞美軍罪行”等的標語牌和橫幅，表達對駐日美軍犯下惡行的憤慨，強烈抗議日本政府對日本民眾隱瞞接連發生的駐日美軍侵犯沖繩女性的罪行。



據日本媒體報導，去年12月和今年5月，相繼發生了兩起駐日美軍侵犯沖繩女性的案件，但日本官方此前均未對外公布相關消息。直到今年6月底日本媒體曝出上述案件，引發了日本民眾強烈憤慨。



日本在野黨社民黨黨首福島瑞穗在抗議集會上發表演講時斥責道：“日本政府，特別是外務省明明知情，卻秘而不宣，毫無民主可言。這根本就是在無視日本民眾，無視日本女性，無視沖繩！”



沖繩市一個市民團體負責人高里鈴代說：“政府美其名曰保護受害者，實則是在保護加害者。”



現年76歲、來自沖繩縣名護市的青木初子在抗議活動現場回憶起小時候目睹長輩被駐日美軍持槍威脅，當地居民遭受美軍欺凌卻噤若寒蟬的場景，並義憤填膺地說：“美軍罪行累累，只要駐日美軍基地還在，強暴案件就會屢禁不止。”



“我無法饒恕日本政府對美軍性侵案的隱瞞行為。”青木對記者說，日本政府夥同駐日美軍基地隱瞞美軍罪行，不僅意在操弄沖繩縣議會選舉結果，還妄圖鎮壓民眾對駐日美軍邊野古基地建設的抗議行為。

