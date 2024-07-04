“巴黎奧運會中國香港代表團“團服發布！

從左至右：FILA大中華區市場副總裁施睿先生、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛先生、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務秘書長楊祖賜先生、FILA大中華區總裁姚偉雄先生、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長／中國香港代表團團長施文信先生（Dr. Brian Stevenson） 、安踏集團港澳區總經理李怡女士。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，6月25日，FILA支持“巴黎2024奧運會中國香港代表團“團服發布會在香港盛大舉行。FILA在發布會上隆重推出中國香港代表團出征團服，以及為中國香港乒乓總會研發的比賽服。



中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）會長霍震霆先生以及副會長霍啟剛先生出席發布會。FILA大中華區總裁姚偉雄先生和FILA大中華區市場副總裁施睿先生亦蒞臨現場，眾多中國香港體育總會和運動員嘉賓共同見證這一榮耀時刻，點燃公眾對中國香港代表團在世界級賽事精采表現的期盼。



FILA大中華區總裁姚偉雄先生在發布會上表示：“自2010年起，FILA與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會的合作一直基於共同的目標和理念——支持運動員們追求卓越、挑戰自我，成為賽場上最美的風景。我們感到無比驕傲能夠支持並見證中國香港運動員們的成長與成功。本次發布會不僅是對過往成績的肯定，更是對未來的期許。”



14年攜手相伴，FILA與港協暨奧委會早已建立起深厚友誼。共同助力中國香港運動員在賽場上披荊斬棘，發揮出最高水準。



此次為中國香港代表團打造的出征裝備，結合了FILA的專業科技創新和運動時尚觸覺。其中，為運動員們精心訂制的開幕禮服、領獎服、休閑服等，將全程陪伴中國香港代表團的賽事之旅。此外，FILA為中國香港乒乓總會提供的比賽服等贊助裝備，更助力運動員在賽場上創造卓越表現。



發布會上，FILA展示了標誌性夾克Settanta Jacket及其多個經典配色。半個世紀以來，Settanta Jacket作為領獎服裝備，陪伴來自包括意大利、荷蘭、中國香港在內的一眾運動員登上各大國際賽事領獎台，見證無數榮耀瞬間。該服裝也由此成為FILA運動文化及奏捷精神的象徵。



基於這一經典廓形，FILA為中國香港奧運代表團特別設計的領獎服，旨在以凱旋精神預祝中國香港運動員們在巴黎賽場上再創佳績。