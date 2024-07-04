【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗官員：若以全面進攻 將支持黎真主黨
http://www.CRNTT.com
2024-07-04 13:38:53
圖為伊朗外交關係戰略委員會主席、伊朗前外長卡邁勒·哈拉齊在接受英國媒體採訪現場。（圖源：央視新聞）
中評社北京7月4日電／據央視新聞報導，據多家伊朗媒體7月2日報導，伊朗外交關係戰略委員會主席、伊朗前外長卡邁勒·哈拉齊在接受英國媒體採訪時稱，如果以色列對黎巴嫩真主黨發動全面進攻，這可能將引發一場地區戰爭。而伊朗和抵抗陣線將盡一切手段支持黎巴嫩真主黨。
哈拉齊表示，戰爭的擴大不符合任何一方的利益，伊朗對於地區戰爭不感興趣。他敦促美國向以色列施壓，以防止局勢進一步升級。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗代總統期待與中方深化合作
(2024-07-03 17:17:52)
伊朗代理外長批評西方對以色列的姑息態度
(2024-07-02 17:49:43)
伊朗代總統：期待同中方進一步深化各領域合作
(2024-07-02 17:40:16)
伊朗將於7月5日舉行總統選舉第二輪投票
(2024-06-30 12:15:24)
張福昌語中評：中美軍方對話 台灣無話語權
(2024-06-15 00:38:37)
真主黨向以色列戰機發射防空導彈
(2024-06-12 16:46:29)
伊朗80名總統選舉候選人完成登記註冊
(2024-06-04 13:25:36)
伊朗強硬派前總統內賈德再逐總統
(2024-06-03 15:37:20)
伊朗：未發現總統墜機事件中有蓄意破壞行為
(2024-05-30 15:54:44)
外媒：伊朗有意向胡塞組織提供海基彈道導彈
(2024-05-30 14:46:31)