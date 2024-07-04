伊朗官員：若以全面進攻　將支持黎真主黨

圖為伊朗外交關係戰略委員會主席、伊朗前外長卡邁勒·哈拉齊在接受英國媒體採訪現場。（圖源：央視新聞） 中評社北京7月4日電／據央視新聞報導，據多家伊朗媒體7月2日報導，伊朗外交關係戰略委員會主席、伊朗前外長卡邁勒·哈拉齊在接受英國媒體採訪時稱，如果以色列對黎巴嫩真主黨發動全面進攻，這可能將引發一場地區戰爭。而伊朗和抵抗陣線將盡一切手段支持黎巴嫩真主黨。



哈拉齊表示，戰爭的擴大不符合任何一方的利益，伊朗對於地區戰爭不感興趣。他敦促美國向以色列施壓，以防止局勢進一步升級。