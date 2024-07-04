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俄羅斯一支艦艇編隊抵達委內瑞拉
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2024-07-04 14:50:25
這是7月2日在委內瑞拉北部拉瓜伊拉港拍攝的俄北方艦隊“戈爾什科夫海軍元帥”號護衛艦。（圖源：新華社）
中評社北京7月4日電／據新華社報導，7月2日，俄羅斯北方艦隊的一支艦艇編隊抵達委內瑞拉北部拉瓜伊拉港，委方為其舉行了歡迎儀式。該編隊計劃在該港口停泊至6日。據悉，這支艦艇編隊由“戈爾什科夫海軍元帥”號護衛艦、“帕申”號補給艦等組成。
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