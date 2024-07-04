貴州優化農村集體“三資”監督問題

中評社北京7月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，在貴州省金沙縣木孔鎮桂花村，60多名群眾代表及鎮村幹部齊聚一堂，一場特別的會議正在進行。



“我辜負了大家多年的信任！”會上，曾擔任15年村黨支部書記的羅某某鞠躬致歉。因違規決策將村集體資金作為獎金發放、挪用6.31萬元用於個人生活開支等問題，羅某某受到嚴肅處理。根據該案暴露出的問題線索，金沙縣紀委監委通過片區協作聯動方式，循線深挖徹查。最終，桂花村另外3名村幹部均因相關違紀問題受到嚴肅處理。



農村集體“三資”是推進鄉村振興的重要物質基礎，關乎群眾切身利益。貴州省紀委監委深入學習貫徹習近平總書記關於堅持人民至上的重要論述，認真落實中央紀委三次全會關於“堅決懲治群眾身邊腐敗問題”的工作部署，深入開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，確定農村集體“三資”管理中的突出問題等重點整治項目，組建由委主要領導任組長的集中整治工作領導小組，持續開展集中整治。



貴州省紀委監委進一步優化監督方式，採取提級監督、專項監督、聯合職能部門開展“蹲點監督”、用好民生熱線等方式，深入開展集中整治。



“村（社區）‘一把手’是‘三資’管理問題的易發多發人群。”貴州省紀委監委黨風政風監督室有關負責同志表示，要緊盯村（社區）“一把手”，防止其利用職務便利和監管漏洞，將集體經濟組織資金轉入個人賬戶，違規經營獲取收益、借貸他人使用，或者濫用職權違規處置集體資產等。如，長順縣廣順鎮原三級主任科員、安樂村原黨總支書記、村委會原主任劉某某利用職務便利，挪用6.76萬元集體資金歸個人使用，挪用1萬元集體資金借貸給他人，最終受到嚴肅處理。



針對此類問題，省紀委監委按照“省統籌、市指導、縣主抓”工作原則，在全省9個市（州）、61個縣（市、區）選取規模較大、資源資產富集、集體資金較多、信訪量較大的324個村（社區），探索開展村（社區）黨組織書記、村（居）委會主任提級監督試點工作。



同時，統籌用好監督力量，採用“室組地”聯動、行業部門協同監督模式，聯動開展監督檢查。省紀委監委第四監督檢查室、駐省農業農村廳紀檢監察組會同省農業農村廳以及紫雲縣、羅甸縣紀委監委，開展聯動監督檢查，抽查農村集體“三資”等方面問題，針對監督發現的村財務管理混亂、集體資產底數不清等問題現場督促整改，涉嫌違紀問題移送紀檢監察機關處置。