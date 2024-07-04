青島嚴查市場監管領域權力規範運行

中評社北京7月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，山東省青島市紀委監委“護航行動”工作專班收到群眾舉報，反映某市場監督管理所工作人員在行政執法過程中收受好處費及禮品。經查，該工作人員利用行政執法的工作便利收取財物，幫助多家企業通過不合格事項的整改檢查，最終受到黨內嚴重警告處分。



據介紹，該案相關執法人員利用職務便利設租尋租，選擇性執法、吃拿卡要，暴露出權力運行監督缺位問題。“監督發現，企業對市場監管領域行政執法中存在的以罰代管、罰而不管、過罰失當等問題關注度較高，這是政府服務效能高與低、營商環境好與壞的重要衡量標準，也是集中整治的切入點和著力點。”青島市紀委監委駐市市場監督管理局紀檢監察組組長於學江表示。



深入瞭解相關情況後，該紀檢監察組約談有關職能部門負責同志，督促強化服務理念，破除信息壁壘，完善執法監督，約束自由裁量權，主動擔當作為，推動市場監管領域行政執法服務化，大力糾治行政執法過程中“一刀切”、簡單粗暴等問題。



為推動行政執法權規範運行，青島市紀委監委成立監督檢查組，多次到該市市場監督管理局行政執法支隊實地調研，建立共同協商機制，推動形成全鏈條服務型執法模式。該市紀委監委在市市場監督管理局部分支隊（處室）建立監督監測點、在有關企業搭建“紀企直通車”，採取座談訪談、駐點監督、調研走訪、明察暗訪等方式，及時發現並推動解決問題。



在青島市紀委監委的監督推動下，該市市場監督管理局建立“預防為主、輕微免罰、事後回訪、重違嚴懲”的市場監管服務型執法模式，開發“服務通”“法規通”2個信息化平台，制定72項行政合規指導清單，重點行業調研座談17次，實地回訪100餘家企業，針對共性問題，先後推行“暖企行動”20條、促進個體工商戶發展26條等服務措施。