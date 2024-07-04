第二十一屆台胞青年千人夏令營在福州開營

全國台聯第二十一屆台胞青年千人夏令營開營式舞蹈表演。（圖片來源：新華社記者 林善傳 攝） 中評社北京7月4日電／據新華社報導，民樂合奏歡快悠揚，啦啦操表演青春洋溢，3日晚全國台聯第二十一屆台胞青年千人夏令營開營式暨兩岸青年聯歡晚會在福州舉行。



本屆千人夏令營營員主要來自島內高校及海外台胞青年，總人數約1500人。全國台聯會長鄭建閩宣布開營並致辭表示，台胞青年千人夏令營歷經二十年發展，已成為具有較高知名度的兩岸民間大型青年交流活動。近年來，夏令營持續成功舉辦，充分表明了兩岸同胞同根同源的血脈親情，充分體現了兩岸同胞越走越近、越走越親的共同願望。“我們熱忱歡迎更多台灣青年來祖國大陸交流、學習、就業、創業，親眼去看、親身去感受，瞭解認識真實的祖國大陸。”



在開營式上，台灣營員代表，雲林科技大學企業管理系連昱婷表示，這是第一次參加千人夏令營活動，對深切感受祖國大陸的風土人情、瞭解兩岸歷史脈絡等充滿期待。



“希望借此能夠結識更多兩岸新朋友，彼此分享經驗、交流心得、拓展視野，建立起跨越海峽兩岸的深厚友誼，希望未來兩岸能夠開展更多溝通交流、消除隔閡，兩岸青年朋友共同成長。”她說。



來自台中科技大學的孫子晴是初次來大陸。她說，對福建感覺非常親切，閩台無論氣候還是飲食都很相似，“我們還有很多民間信仰也同根同源，我此行最期待去湄洲島，希望能到媽祖文化的發祥地，親身感受我們的文化根脈。”



台灣社團代表，中華青年發展聯合會副理事長董百勝表示，夏令營期間，希望台灣青年用腳步丈量祖國大好河山，用心感受大陸各地風土人情，親身體驗高鐵、人工智能、互聯網等新時代科技力量，“希望大家多看、多聽、多思考，將所見所聞更多分享給島內的親人和朋友。”



在福建活動期間，台灣青年除了參加高校參訪交流等活動，還將觀摩福建海事局海空聯合搜救演練，參觀福建博物院、三坊七巷歷史文化街區、數字小鎮等。



自2004年以來，由全國台聯舉辦的台胞青年千人夏令營活動已成功舉辦20屆，累計有20000多名台灣青年參與其中，成為海峽兩岸青年交流的品牌項目之一。