湖南舉辦執紀執法業務培訓班

中評社北京7月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，湖南省紀委監委組織的業務培訓課“新型受賄犯罪查辦中的有關問題”開講，會議室座無虛席，省市縣三級紀檢監察幹部通過直播同上一堂課。這是該省紀委監委近期開辦的監督檢查審查調查業務培訓班上的具體場景。



為提高培訓精準度、有效性，湖南省紀委監委組織部面向該省紀檢監察系統開展調研，瞭解基層和辦案一線幹部需求。針對幹部反映集中的監督檢查、審查調查實務需求，開設監督檢查審查調查業務培訓班，加強溝通協調，精準確定課程內容、教學重點、師資人選，確保真管用、真解渴。



聚焦監督執紀執法實戰，培訓班結合學習新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，專門設置《條例》理解與適用課程，對監察法等相關黨內法規和國家法律進行解讀，把黨紀學習教育和法律法規培訓、紀檢監察業務培訓貫通融合，以訓助學推動學用相長。



“從‘推動審查調查工作高質量發展的幾點思考’到‘如何做好問題線索處置工作’，培訓內容涉及監督檢查、審查調查業務各環節，每節課既講案例，又講實戰。”湖南省紀委監委工作人員介紹，在教師選擇上突出針對性、指導性，既安排業務骨幹授課，又邀請政法系統專家學者對熱點難點重點問題予以回應。“本次培訓班以線上直播授課形式，實現省市縣各級各類紀檢監察機關（機構）培訓全覆蓋，累計參訓2.3萬人次。”