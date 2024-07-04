拓離岸人民幣衍生品　冀在港先行先試

香港人民幣存款及跨境貿易結算額。（大公報） 中評社香港7月4日電／大公報報導，“香港如果要在競爭日益激烈的國際金融領域實現穩中求進，一條非常重要的賽道就是進一步做大做強離岸人民幣中心”。張懿宸表示，希望中央政府可以繼續支持香港市場在衍生品方面開展先行先試，成熟後再推動引入內地，以不斷鞏固和加強香港作為全球離岸人民幣風險管理中心的地位。



張懿宸指，當前香港在跨境貿易結算、計價、投融資、國際保險、儲蓄、銀行存款等方面離岸人民幣的運用已高達2萬億以上，香港占了人民幣離岸交易80%的份額，香港已經成為世界最大的離岸人民幣中心，未來應該進一步挖掘和發揮這方面的絕對優勢，進一步打造成為全球人民幣風險管理和資產配置的中心。



他表示，在人民幣國際化方面，可以發揮香港貨幣市場聯通世界優勢，吸引全球資本，夯實香港國際金融中心地位。具體而言，可持續優化內地與香港資本市場、債券市場互聯互通制度，進一步擴大股票互聯互通標的範圍，有序增加交易品種及交易方式；加強內地與香港利率互換市場互聯互通合作，基於人民幣港幣雙櫃枱等措施，持續發展離岸人民幣固定收益生態圈。



“香港市場提供風險管理工具，防範金融風險和把握定價權在內地市場，能在動蕩的國際金融市場環境下，有效對衝股票、利率、匯率波動帶來的風險。即將推出的中國國債期貨和A50期權產品，預期也將進一步提升香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的角色。”張懿宸稱。