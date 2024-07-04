中哈人文交流活動豐富多彩

7月2日，哈薩克斯坦兒童在阿斯塔納機場熱烈歡迎習近平主席。（圖片來源：人民日報） 中評社北京7月4日電／據人民日報報導，7月2日，在赴阿斯塔納對哈薩克斯坦進行國事訪問之際，習近平主席在當地媒體發表題為《同心篤行 續寫中哈關係新篇章》的署名文章。習近平主席指出，深化中哈友好是兩國民心所向、民意所盼。我們要傳承好這份友好情誼，開展豐富多彩的人文交流活動，進一步促進兩國人民相知相親。



近日，記者探訪了位於阿斯塔納的北京語言大學哈薩克斯坦分校、哈薩克斯坦國立歐亞大學孔子學院和位於中哈邊境的霍爾果斯國際邊境合作中心，切實感受中哈積極拓展交流渠道、豐富交流內容，互幫互助、互學互鑒，掀起人文交流新高潮。



“兩國高等教育合作的一個里程碑”



亭台樓閣、大漠駱駝，北京語言大學哈薩克斯坦分校走廊內，玻璃牆上的彩繪訴說著兩國人民友好交往的悠久歷史。進入教學區，擺滿中文書籍的閱覽室明亮整潔，視聽說教室里數字設備一應俱全。進入哈薩克斯坦文化展廳，濃鬱的民族風情撲面而來。這裡一切準備就緒，靜待新生們的到來。



7月3日，習近平主席和托卡耶夫總統共同出席北京語言大學哈薩克斯坦分校揭牌儀式。分校坐落於阿斯塔納世博園區的阿斯塔納國際大學校園內。阿斯塔納國際大學自2018年成立以來發展迅速，重視國際交流合作是這所大學的一大特色。北京語言大學建校已有60多年，為全球189個國家培養了近30萬名學生，其中包括2000多名哈薩克斯坦學生。托卡耶夫總統在華留學時曾就讀於這裡。



2023年12月，阿斯塔納國際大學與北京語言大學簽署校際合作備忘錄，開啟了高效有序的合作磋商進程，並得到兩國教育部、中國駐哈薩克斯坦大使館等大力支持。



阿斯塔納國際大學校長謝裡克·伊爾薩利耶夫告訴記者，分校今年9月將迎來第一批100名學生，他們將在這裡學習中國語言和文化知識。分校還將設立漢語水平考試中心，學生有機會獲得雙畢業證。



伊爾薩利耶夫表示：“共建分校是兩國高等教育合作的一個里程碑，更是兩國人民世代友好的重要體現。期待分校培養的學生成為增進友誼、促進合作的友好使者。”