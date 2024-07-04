在哈薩克斯坦，中餐館開得紅紅火火！

中評社北京7月4日電／據中國僑網報導，從繁華的都市到偏遠的鄉村，近年來，中國美食悄然在哈薩克斯坦綻放異彩，贏得了當地民眾的廣泛喜愛。



“陝味”飄到阿拉木圖



近日，哈薩克斯坦陝西商會會長何誠將地道的家鄉味帶到哈薩克斯坦阿拉木圖。“陝西是面食王國，美食眾多。一碗熱氣騰騰的牛羊肉泡饃足以慰藉海外游子思鄉的‘中國胃’，也能讓哈薩克斯坦民眾通過美食感受陝西人的豪邁和熱情。”



油潑面香辣勁道、臊子面口感濃鬱、肉夾饃香嫩多汁……陳醋的醇厚與辣椒的香辣巧妙融合，激發了面食的無限風味，吸引當地很多食客前往。“開業第一天，臘牛肉夾饃最受歡迎。”何誠說，越來越多的當地民眾愛上中餐，也會“入鄉隨俗”嘗試使用筷子。他們希望能有機會去中國，品嘗更多地道的中國美食。



美食文化的交流得益於兩國經貿合作的發展。何誠告訴記者，哈薩克斯坦人喜食甜食，特色糖果和精致的糕點成為哈薩克斯坦餐桌上的亮點。“這些甜點大多依賴於傳統手工作坊，生產率相對較低。在從中國引進先進的生產機械設備後， 甜點的製作不再受限於人力與時間，也更保證產品質量。”他說。



隨著共建“一帶一路”倡議的深入推進，何誠也搭上中歐班列的“順風車”，尋找發展機遇。“如今，依托中歐班列，中國消費者也能品嘗到來自哈薩克斯坦的蜂蜜、紅酒、巧克力等特色美食，庫存經常被預訂一空。”他說，會繼續努力助力家鄉的產品“走出去”，讓哈薩克斯坦的民眾瞭解陝西的魅力。

