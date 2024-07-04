托福和GRE考試向中國考生推出新服務

中評社北京7月4日電／據海外網報導，日前，ETS（美國教育考試中心）在北京發布了托福和GRE考試在中國的新產品、服務和資源平台，包括托福考試新上線的官方小程序、線下模考服務和即將舉辦的第二屆托福國際教育展等。近百位來自國內高校、中外合作辦學院校、國際學校和教育機構代表出席了這次發布會。



為了更貼近中國考生的學習習慣，ETS上線了“TOEFL托福考試官方平台”小程序。托福小程序在留學的考試決策、備考、報名考試和院校申請等不同階段為學生提供支持。據瞭解，小程序整合了考試介紹、認可院校查詢、在線練習、備考平台、托福在線模考TPO、官方社群、考生故事等模塊，為考生提供本土化、便捷和全面的服務。



此外，ETS宣布推出暑假限定全真模考體驗，助力中國考生高效備考。模考體驗全方位模擬托福考試、還原真實考試場景，幫助考生在正式考試前熟悉考場環境、設施及流程，從而減輕考試時的緊張情緒，發揮出更好水平。托福全真模考還將為考生提供包含閱讀、聽力、口語、寫作四項技能的評估和反饋，幫助考生全方位查漏補缺，從而有針對性地調整備考策略，讓備考更高效。



ETS大中華區總裁王夢妍表示：“隨著此次升級，我們希望托福考試能在提供權威測試以外，賦能中國考生探索更多可能性。去年改革的托福和GRE考試收到了考生和院校的積極反饋。ETS中國將繼續完善產品、提升服務，賦能學習者，助力人才的成長與發展。”



據悉，ETS中國將於2024年9月在深圳、上海和北京舉辦第二屆托福國際教育展，搭建院校與學生溝通的橋梁，打造院校、機構交流與合作的平台。據瞭解，首屆托福國際教育展於2023年9月在北京舉辦，吸引了近百所院校機構和近兩千名學生、家長參展。第二屆托福國際教育展擬邀請知名海外高校、國際學校、使領館和教育服務機構的代表參展，分享更多一手教育資訊。