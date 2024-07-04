調查：港B2C市場規模超2700億

除了跨境電商物流，本地整體餐飲及非餐飲送遞市場需求增長潛力巨大。（大公報） 中評社香港7月4日電／大公報報導，面對數碼化浪潮席捲全球、電子商貿崛起，電商物流發展正不斷增長，不少企業紛紛拓展香港市場，其中菜鳥香港旗下的菜鳥智慧港（Smart Gateway）今年初正式投入運作；順豐也夥山姆推出“深港半日達”服務。DealerSend總經理林啟業指出，公司最大的優勢，便是能緊貼港人消費模式變化，適時作出反應。



淘寶和港大經管學院發布的《2023年香港跨境電商平台市場研究報告》引述第三方調查指出，香港作為蓬勃發展的國際商業中心，在電商領域發展迅速，並擁有先進的跨境電商基礎設施和發展潛力，亦擁有超過450萬名線上消費者，預計到2027年，線上消費者數量將高達660萬，用戶滲透率則覆蓋人口的88.2%。有研究進一步估計，本地B2C電商市場收入將於2027年達到352.2億美元（約2747.2億港元），未來4年的預計年增長率為10%。



林啟業指出，近年越來越多的香港電商通過打造自家品牌，銷售給內地市場，其中以旅行充電寶、手機周邊等產品最受內地市場歡迎，為跨境電商物流帶來商機。



除了跨境電商物流，本地整體餐飲及非餐飲送遞市場需求增長潛力巨大，過去五年年復合增長率超50%。有見此商機，順豐同城“SoFast”本月也登陸香港，目前平台送遞任務以文件、小型包裹等非餐配送為主，首階段開放在油尖旺區取貨，送達至全港的服務範圍，其後將逐步拓展至更多區域，預計至年底覆蓋全港。