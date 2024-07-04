留學期間如何找到心儀實習？

中評社北京7月4日電／據海外網報導，日前，啟德教育在京發布《2024中國學生留學白皮書——本科篇》，其中數據顯示，八成以上學生均有本科留學期間的實習規劃。



實習是留學期間提升個人能力、明確職業規劃的重要一環。在國外有哪些找到實習機會的途徑？求職有什麼技巧？記者採訪了幾名有經驗的學生，幫助學子找到心儀崗位。



提早進行準備



李嘉明在美國讀大學，大二開始他便著手找實習。李嘉明說：“我想進咨詢行業，其中的案例面試不僅要求求職者能邏輯清晰地闡釋問題，還需要和小組成員‘打配合’，展現團隊合作能力，這需要反復練習。我在學校的網站上找到了有相同求職意向的同學一起練習，也報名參加過各種模擬面試活動，希望能盡快收到心儀的錄取信。”



“在日本實習求職，需要提前1年開始準備。”丁婷畢業於日本立命館大學，據她介紹，日本的實習種類通常分長期和短期。



“長期實習具體時間沒有限制，短期實習時長一天甚至半天，目的是讓求職者提前感受公司氛圍，瞭解公司文化。學生可以借此進入不同行業，多體驗、多選擇，我剛入學時就意識到要為找實習行動了。”丁婷介紹。



“準備實習的過程中，我更加明確了自身優勢，盡早確定職業目標。”李嘉明說，“之前，我想去做行研相關的實習，在和學長等前輩交流後得知行研崗位偏好理工科背景的人，且需要做很多數據分析的工作。我不喜歡數學，更擅長溝通表達，適合與人打交道，因此放棄尋找行研崗位。”



“在美國找實習，面試準備不容小覷，因此提前練習很有必要。”在美國留學的劉雨露說，“其實學了這麼多年的英語，日常對話沒問題，但在面試這個特殊場景下，想要流利嫻熟地表達並且脫穎而出，還是有難度。我在面試前先自己進行口語訓練，這可以提前熟悉英語交流的感覺。當然，增加面試經歷很有幫助，我會不斷總結經驗、調整自己，下次回答時就能更加有條理。”

