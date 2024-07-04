中國網評：中哈關係為何“獨一無二”？

中評社北京7月4日電／據中國網報導，7月2日至6日，中國國家主席習近平出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙邀請對兩國進行國事訪問。



2013年9月7日，習近平主席在哈薩克斯坦首都阿斯塔納發表重要演講，提出共同建設“絲綢之路經濟帶”倡議，哈薩克斯坦因此成為共建“絲綢之路經濟帶”首倡之地。而共建“一帶一路”倡議，與本就是歐亞大陸中心地帶“橋梁”的哈薩克斯坦的國家利益高度契合，因此，哈方也順理成章地成為這一倡議的首批支持者。10年多來，中哈關係始終保持穩步快速發展，兩國間的“永久全面戰略夥伴關係”在中國對外關係定位中被習近平主席評價為“獨一無二”。



此番，習近平主席故地重游，在阿斯塔納出席上合組織成員國元首理事會會議並對哈薩克斯坦進行國事訪問，必將推動“獨一無二”的中哈關係邁上新台階，為上合組織成員國凝聚共識、應對共同挑戰注入正能量。



中哈特殊友誼根植於深厚的歷史淵源



今年3月29日，習近平主席在給2024中國“哈薩克斯坦旅遊年”開幕式的賀信中指出，中哈兩國人民有著數千年的友好交往史，“共同譜寫了古絲綢之路文明交流互鑒的美好詩篇”。



2000多年前，中國漢代的張騫從長安出發一路西行，走出了一條橫貫東西、連接歐亞的絲綢之路。古絲綢之路橫貫哈薩克斯坦全境，舊都阿拉木圖更可謂絲綢之路的咽喉，是古代中國通往中亞的必經之地。從那之後，聲聲駝鈴伴著繁忙商路，將兩國緊緊相連。在哈薩克斯坦一個叫扎爾肯特的小城，至今留有中哈文化融合的印記。當地的扎爾肯特清真寺建築與藝術博物館中，隨處可見回廊、飛檐、宮燈等中國元素。曾經東西方使節、商隊、遊客、學者、工匠，造就了這座被稱為“文明交匯融通見證”的建築。



2000多年後，共建“絲綢之路經濟帶”的倡議，讓這條滄桑古道重新煥發出勃勃生機。近年來，中哈兩國不斷加強基礎設施“硬聯通”。2014年，在中哈兩國元首的見證下，連雲港市政府與哈薩克斯坦國有鐵路股份有限公司簽署中哈國際物流合作項目協議，此項目成為共建“一帶一路”倡議的首個實體平台，也成為哈薩克斯坦直抵太平洋的出海口。中歐班列開通後，途經哈薩克斯坦的跨國列車馳騁不息，成為新絲路上的“鋼鐵紐帶”，讓連雲港與阿拉木圖兩座城市分享發展機遇，實現共同繁榮。

