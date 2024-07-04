中國網評：美國對華科技競爭的戰略焦慮

中評社北京7月4日電／據中國網報導，近期，美國頻繁以所謂“國家安全”為借口對中國赴美留學生實施無端滋擾、盤查、遣返，限制中國留學生學習所謂敏感專業，並對關鍵領域科技交流與合作施加壓力。



美國常務副國務卿坎貝爾在對外關係委員會活動上宣稱，“美國需要中國留學生學習人文學科，需要印度留學生學習科學。出於安全考慮，美國大學正在限制中國留學生接觸敏感技術”。而隨後美國駐華大使伯恩斯接受《華爾街日報》採訪時反而倒打一耙，稱“中國正在採取重大措施阻止中美公民之間的正常互動”。赤裸裸的政治操弄和百分百的諉過推責，嚴重損害中美人文交流氛圍。



美國對中國留學生群體干擾和限制，是其霸權思維的直接體現。美國一貫標榜開放、自由、包容，多次強調重視中美人文交流，歡迎中國留學生赴美訪問學習，但實際上卻秉持冷戰思維和霸權思維，不斷泛化“國家安全”概念，將正常人文交流政治化、安全化，對中國赴美留學人員採取選擇性、歧視性、政治性執法，並不斷在話語層面發表不符合事實的言論，試圖攪亂兩國的民意環境和國際輿論環境，所採取的帶有強烈的意識形態偏見的行為與其所倡導的理念形成鮮明對比。據不完全統計，2021年7月至今，遭美方無端滋擾、盤查、遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效材料的留學生超過70人。2023年11月以來，僅在華盛頓杜勒斯機場就發生了10起中國留學人員入境時受滋擾、盤查並被注銷簽證遣返事件。



從深層次來看，打壓中國赴美留學生，反映了美國政府對華科技競爭的戰略焦慮。自2018年6月起，為防止所謂的“竊取知識產權”，特朗普政府收緊中國高科技專業留學生簽證，將標準期限從5年降至1年，並且簽證到期後需離美重新申請簽證。2020年5月，時任美國總統特朗普發布行政令，暫停部分持有F簽證和J簽證、與中國軍民融合戰略有關的研究生及研究人員入境美國。6月，美國暫停向具備專業性知識的中國工程師、教授、研究員、計算機程序員等專業人員發放H－1B簽證。7月，美國暫停了與中國內地和香港的富布賴特交流項目。美國司法部啟動的“中國行動計劃”令參與中美科技交流的美國學者感受到巨大壓力。拜登政府上台後，對中美文化交流政策有所調整，表示歡迎來自於中國的留學生。但拜登政府並未推翻特朗普政府時期的對華留學人員、科技人員政策，繼續收緊科學、技術、工程和數學（STEM）專業中國留學生簽證、限制美國在華科技人員以及美國研究機構接受來自於中國的捐助等措施，阻隔中美科技人員交流。在高科技領域，拜登政府不僅保留STEM學科中國留學生每年一簽的政策，且繼續限制與“軍民融合戰略”相關實體有關聯的中國留學生和訪問學者入境。曾任美國麻省理工學院校長雷歐•拉斐爾•萊夫認為，這一針對中國學生的限制既廣泛又模糊，美國從未明確其實施標準。2022年3月，美國司法部迫於壓力宣布暫停實施“中國行動計劃”，但同時推出“對抗民族國家威脅戰略”，聲明美國將持續關注所謂“中國政府及其代理人的行為舉動”。

