港電商漸普及　物流企料生意升20%

林啟業預計本港物流業明年次季將恢復至疫前水平。（大公報） 中評社香港7月4日電／大公報報導，近年香港電商積極打造自家品牌，拓展新商機，帶動電商行業迅速崛起。以“電商行業”為主要客戶的物流公司DealerSend總經理林啟業接受訪問時表示，受惠本港電商蓬勃發展，交易額不斷上升，該公司今年業績按年上升20%，並預計本港物流業明年次季將恢復至疫前水平。他更透露，計劃五年內在港上市。



憑著“多元化和國際化的物流服務”及“科學的市場布局”，成立於2013年的DealerSend，過去10年內物流量增長達2倍，疫情期間受惠電商需求倍增，物流量更增長達3倍。林啟業尤為看好香港構建成為“跨國供應鏈管理中心”，認為香港擁“免稅”、“一帶一路樞紐地位”、“專業的金融、法律、風險管理等配套服務”、“先進的基礎設施和物流體系”等優勢，來自內地、東南亞等地客戶仍將香港作為“物流基地”。



拓展以色列印度市場



林啟業分享道，地緣政治衝突導致部分海運貨量轉移到空運，而香港作為“航空樞紐中心”，無論是時效性還是載貨量，在國際市場具有很大競爭力。再加上本港近年積極融入國家發展大局，除了國際市場，還可以抓緊“內地市場”，發揮“超級聯繫人”的角色，主動擔當起滿足內地企業“走出去”的多元化業務需求的責任。



2019年，DealerSend把握機遇進入內地市場，並在深圳設立第二個總部，並逐步擴大業務覆蓋範圍，拓展至以色列、中東和南美等地區，目前已覆蓋多達200多個國家和地區。林啟業表示，為了拓展更多內地市場業務，公司未來不排除在江浙一帶設立新的總部及聘請內地人才開拓市場。



海外市場方面，林啟業說，目前不少企業正在積極拓展新興市場，如中東、以色列和印度等。為了滿足客戶日益複雜的需求，公司近年也在新興市場積極建設自己的團隊，舉以色列為例，當地市民在疫情和戰爭期間受到封城及戰亂影響，未能輕易收取貨物，DealerSend為此特別推出點對點上門服務，安全地為客戶將貨品送給顧客。展望未來，DealerSend會從多方面優化服務，一是在海外建設倉庫，包括3年內在英國和美國設立專屬海外倉庫；二是為客戶提供專屬的物流方案及多元化的渠道；三是不斷開拓新興市場，在當地增設人手，為客戶提供定制性服務；四是研發更多新產品，增加市場占有率；五是分享市場信息，為客戶拓展市場業務提供新思路；六是應用AI等新技術，為客戶跟蹤物流數據提供便利，提高物流效率。



此外，特區政府近年多措並舉推動“減廢”回收，隨著電商發展，快遞綠色轉型被推上日程。DealerSend積極呼應有關政策，在公司文化上一直灌輸“綠色”，例如合理規劃交通線路，減少碳排放。通過快遞包裝減量化、訂制內部KPI等形式推廣“減廢”理念。