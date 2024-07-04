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美媒：美一航班變質食物致超20名乘客生病
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2024-07-04 14:09:48
中評社北京7月4日電／據海外網報導，據美國《紐約郵報》7月3日報導，消息人士當天向媒體透露，美國達美航空公司一架航班上的變質食物導致乘客生病，飛機隨後緊急降落在紐約市。
這名消息人士稱，該航班原定飛往荷蘭的阿姆斯特丹，機上至少有24人在吃了布滿黑色黴菌的食物後生病，導致飛機在凌晨3時左右緊急降落。目前尚不清楚受污染的食物是什麼，但達美航空在一份聲明中證實“機艙內的部分餐食被污染了。
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