俄外交部：將採取措施應對北約在俄軍事集結

中評社北京7月4日電／據央視新聞消息，當地時間7月3日，就芬蘭議會此前批准與美國簽署的防務合作協議，俄羅斯外交部新聞局副局長納斯塔辛在外交部例行記者會上表示，俄羅斯不會對北約在俄羅斯邊境的軍事集結置之不理，因為這威脅到俄羅斯的安全。俄羅斯將採取必要措施，包括軍事技術措施，以應對芬蘭及其他北約盟國的敵對決定。



根據芬蘭與美國簽署的防務合作協議，芬蘭將允許美方使用芬蘭境內15處軍事設施。