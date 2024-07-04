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俄外交部：將採取措施應對北約在俄軍事集結
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2024-07-04 14:51:37
中評社北京7月4日電／據央視新聞消息，當地時間7月3日，就芬蘭議會此前批准與美國簽署的防務合作協議，俄羅斯外交部新聞局副局長納斯塔辛在外交部例行記者會上表示，俄羅斯不會對北約在俄羅斯邊境的軍事集結置之不理，因為這威脅到俄羅斯的安全。俄羅斯將採取必要措施，包括軍事技術措施，以應對芬蘭及其他北約盟國的敵對決定。
根據芬蘭與美國簽署的防務合作協議，芬蘭將允許美方使用芬蘭境內15處軍事設施。
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