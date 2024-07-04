理大：擬申“嫦六”月背樣品　研月球演化史

圖：上月在中國航天科技集團五院舉行的嫦娥六號返回器開艙儀式現場，科研人員取出月球樣品容器準備稱重。（圖源：大公報） 中評社北京7月4日電／據大公報報導，此次理大獲批的嫦娥五號月壤樣品來自月球正面，而前不久重返地球的嫦娥六號帶回的是人類第一抔月背樣品。理大團隊亦計劃申請嫦娥六號的月壤樣品進行研究，以更深入瞭解月球的形成演化歷史。



理大工業及系統工程學系副系主任、深空探測研究中心主任容啟亮表示，嫦娥六號帶回的月壤不能貿然開罐，要讓氮氣慢慢滲進去，否則從真空環境到直接打開“衝擊都會好大”。過段時間後，月壤會被分為一樽樽，以供科研人員申請。他指出，申請審核很嚴格，除審核研究方法、科學價值等，亦對管理環境有要求，以保證月壤能完整返還。



那麼，月球正面及背面的月壤有何分別？吳波解釋，月球正面有大量深顔色的月海，背面則幾乎沒有，且這次嫦娥六號采集的月壤相比起來明顯更加蓬鬆，相信對其區別進行研究，可探尋月球的正面和背面二分性的原因。團隊希望透過分析兩種月壤成分的礦物、結構等區別，更深入瞭解月球的形成演化歷史。



冀與正面樣品作對比研究



吳波表示，目前衹有中國從月背采集回來月壤，理大會認真準備積極申請樣品，相信此次月壤的研究基礎會為之後的申請帶來優勢。一般而言，月壤樣品需在一年內返還，他表示，理想情況是未來月背和月球正面的樣品都能同時在理大進行研究，但亦指出，團隊可先於這一年內收集現有月壤的詳細分析數據，未來便可利用這些數據將其與月背樣品進行對比研究。



此外，國家計劃於2025年開展近地小行星探測任務，及於2030年前後發射天問三號進行火星采樣。對此，吳波表示，團隊未來都希望申請獲批這些樣本，利用理大的尖端設備進行研究。