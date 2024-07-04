美媒爆拜登考慮退選　白宮急否認

圖：拜登1日抵達華盛頓時向媒體揮手。＼美聯社 中評社北京7月4日電／據大公報綜合CNN、《紐約時報》、路透社報導 美媒3日投下震撼彈，聲稱拜登向一位重要盟友透露，在上周糟糕的辯論表現後，如果不能在未來幾天內讓公眾相信他能夠勝任總統一職，他可能就不得不退出連任競選。白宮發言人隨後予以否認，稱該報導“絕對錯誤”。連日來，民主黨內呼籲拜登退選的聲浪越來越強，路透社／益普索2日出爐的民調顯示，多達三分之一的民主黨人認為拜登應該放棄競選連任。另有數十名民主黨議員考慮簽署聯名信，呼籲拜登退選。



《紐時》稱，拜登告訴一位盟友，他正在斟酌是否繼續競選活動。該報引述拜登的這位盟友的說法稱，總統仍在為競選連任努力，他深知自己在本周五接受美國廣播公司的專訪，以及之後在賓夕法尼亞州和威斯康星州的造勢活動必須“萬無一失”。



這位匿名盟友說，“他知道，如果他再來兩次（像上周辯論時）的表現，到周末我們的處境就會不同。”在報導發出不久後，白宮發言人安德魯─貝茨在霍士新聞駁斥稱，這一說法“絕對錯誤”，並批評《紐時》沒有給白宮足夠的時間做出回應。



路透社／益普索於7月1日至2日進行的民調顯示，81歲的拜登與78歲的特朗普的支持率持平，分別獲得40%的選民支持。然而，有多達32%的民主黨人認為，拜登應該放棄競選連任。然而，調查結果同時顯示，在假想的與特朗普的對決中，沒有哪位知名的民主黨籍現任官員表現會比拜登更好。



美國副總統哈里斯、加州州長紐森、密歇根州州長惠特默、肯塔基州州長貝希爾和伊利諾伊州州長普裡茨克等民主黨人，被認為是可能替代拜登的人選。但他們在民調中的表現均不敵特朗普，甚至比拜登更差。衹有前第一夫人米歇爾.奧巴馬以50%的支持率領先特朗普的39%，但米歇爾已多次表明無意參選總統。



“看來大壩已經決堤”



大選首場電視辯論後五日，民主黨出現了第一位公開要求總統拜登退選的國會議員。現年77歲、擔任得州聯邦眾議員多年的多格特2日發表聲明，稱拜登在大多數民調中的支持率都落後於特朗普，奉勸拜登作出“痛苦且艱難”的退選決定，如果拜登繼續競選並輸給特朗普，“風險太大”。

