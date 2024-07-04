富權：修法提高“罷免門檻”得失兩面睇

中評社香港7月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：修法提高“罷免門檻”得失兩面睇。以下為文章內容。



從今日起，台灣地區“立法院”將再次掀起“修法大戰”，“立法院”內政委員會將於今日排審《公職人員選舉罷免法》修訂法案，其中最主要之標的是提高“罷免門檻”。與月前的“國會改革五法”混戰時，中國國民黨和民眾黨攜手合作，以議席優勢碾壓民進黨的戰況不同，這次可能因為中國國民黨黨團是處於“孤軍作戰”的態勢，只要民進黨黨團總召柯建銘“歡迎民眾黨有六席起義來歸”的招降策略顯靈，國民黨就將會輸得很慘，而且還將會對今後能否繼續維持“藍白合”而留下濃重的陰影。



國民黨“立委”許宇甄等三十九人於五月十日提案，修改《公職人員選舉罷免法》，連同其他黨團的提案，共有十七項修法內容，其中大多數的有關原住民參選“立委”等公職的條款，包括原住民居住幅員廣大，主張應納入移轉投票，及修正缺額不補選等。但其實國民黨黨團的這個做法是“圍魏救趙”，“掩護”最關鍵的修法標的“提高罷免門檻”。這除了是“罷免門檻”針對“總統”和“立委”等公職呈現不能“一碗水端平”之外，當然也是一方面要為綠營正在發動的罷免國民黨籍基隆市長謝國樑“護航”，另一方面也是針對民進黨黨團在阻攔“國安五法”修法失敗之後，惱羞成怒，發起對國民黨“立委”的“大罷免”，要攆走在與民進黨黨團作鬥爭中表現英勇出色，但當選票數較低的“立委”，而希望能在修法提高“罷免門檻”後，保護他們破險過關。



國民黨“立委”在提交修改《公職人員選舉罷免法》法案後，國民黨黨團曾經於五月三十一日的院會院會提案逕付二讀。但消息曝光後，外界反應並非正面。因而國民黨團撤案。後來，國民黨修改了法案中一些具有爭議性的條文內容，再次提交。昨日，“立法院”內政委員會舉行“《公職人員選舉罷免法》實務現況精進”公聽會，分別由民進黨團邀請七名、國民黨團邀請七名及民眾黨團邀請一名學者專家列席討論。由民進黨黨團邀請的東吳大學法律系特聘教授張嘉尹表示，修改選罷法是立法形成自由，但若“立委”修法提高“罷免門檻”，且適用於當屆“立委”的話將有“違憲”之虞。根據“大法官釋字499號釋憲文”解釋，延長“國民大會代表”任期明顯抵觸“修憲”界限，因此當屆的“立委”不能透過修法來提高“罷免門檻”，否則變動了選民投票時與立委締結的“民主政治契約”。



按照學者專家的理論，對國民黨提出的“提高罷免門檻”修法提案確實是有所不利。而民進黨對月前暗中動員“青鳥行動”“包圍立法院”的效果頗為滿意，也“食過翻尋味”地“補一刀”，昨晚發動一些偏綠民團重回“立法院”外，在濟南路上集會，聲稱反對國民黨“立委”提案將“罷免門檻”提高，並警告提案“立委”千萬不要沒收人民的“罷免權”。

