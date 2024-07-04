中評社北京7月4日電／網評：斯托爾滕貝格給北約留下的爛賬



來源：大公報 作者：周八駿



2024年6月1日，在第21屆香格里拉對話會上，美國國防部長奧斯汀重申，即使歐洲和中東皆發生戰爭、消耗美國的能力，但是，印太仍是美國的戰略核心。奧斯汀拋下了一句狠話——“唯有亞洲安全，美國才安全”。



天真者會以為，美國為亞洲撐起了一柄碩大無比的保護傘。其實不然。美國向外擴張的歷史反復證明，美國一貫把其安全邊界盡可能往遠離美國的地區推，盡可能推至其認定為戰略對手的國境線；美國一貫以製造其認定的戰略對手的周邊不安寧甚至引發戰爭，來確保美國自身安全。



所以，在中國已被美國認定為其主要戰略對手後，美國在中國周邊製造事端甚至引發戰爭，是“只要亞洲不安全，美國就不安全”這句話的真諦。換言之，真正的表述是——衹有亞洲不安全，美國才安全，美國才有希望繼續維持其全球霸權地位。



叫囂東擴服務美國霸權



為此，美國採取三個手段：一是，在亞洲物色美國的“非北約主要盟友”，目前有日本、韓國、泰國、菲律賓以及同屬亞太的澳洲、新西蘭。二是，在亞太打造美國日本印度澳洲“四方安全對話”機制（QUAD），拉英國打造澳洲英國美國三方軍事安全合作夥伴關係（AUKUS），構建美日韓和美日菲安全合作體系。三是推動北約東擴。



自2014年10月出任北約秘書長的斯托爾滕貝格，是北約東擴的積極推手。2023年1月31日，他在東京與日本首相岸田文雄會晤時，表達了北約擬在日本設立辦事處。岸田隨即向媒體公布這一信息。

