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伊朗宣布制裁11名美國個人
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2024-07-04 14:11:44
中評社北京7月4日電／據央視新聞消息，當地時間7月3日，伊朗外交部宣布對11名美國個人實施制裁。
伊朗外交部在社交媒體發表聲明說，伊朗外交部根據《關於打擊美國在地區侵犯人權和從事冒險恐怖活動的法律》，認定11名美國個人存在侵犯人權行為，因其在美國鎮壓了聲援巴勒斯坦人民，反對以色列在加沙軍事行動的和平抗議活動。
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