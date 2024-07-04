中評社北京7月4日電／網評：民進黨陣營編撰的“劇本”太爛了



來源：大公報 作者：朱穗怡



若要評選“最爛劇本獎”，民進黨陣營的劇本“當之無愧”。親綠的台灣《自由時報》報導最近宣稱“大陸記者‘督導’島內電視台製作節目‘帶風向’”。相關題材頗為“勁爆”——大陸媒體“滲透”台灣輿論，但台灣各界獲悉後的第一反應則是“這篇報導疑點重重”。最詭異的是，民進黨當局陸委會一度證實“大陸駐台記者在（台灣的電視台）攝影棚盯梢”，但後來又說“找不到爆料者，而且大陸駐台記者已經離台，調查有困難”。既然“調查結果都沒有出來”，那陸委會之前所謂的“證實”豈不是說謊？



島內有綠媒根據“資深媒體人”的“爆料”稱“大陸方面有關部門於今年初陸續接觸台灣數家電視台，表達希望以‘在大陸商業利益’為交換，由電視台製作政論節目，其中一家允諾合作，自今年起另製新節目播出；每周由製作單位開會討論腳本時，置入大陸相關部門指定的角度或主題，錄影棚現場還有大陸駐台記者盯梢，確認節目達到要求，發揮‘以台制台’效果”。這篇報導寫得“煞有介事”，但細究後漏洞百出。有民進黨“立委”聲稱“在兩個月前就已經知悉事件”。這真是奇了怪了。“大陸方面插手台灣政論節目”——這對於“逢中必反”的民進黨而言正是“炒作”的大好題材，為何“兩個月前默不作聲”？為何不向島內安全部門“報案”？用民進黨自己的話來說，難道這名“知情不報”的民進黨“立委”是“中共同路人”？



對於綠媒報導稱“從議題到腳本製作，大陸記者都出席相關討論，也在攝影棚內注意來賓是否按照腳本走，並私下向來賓轉達希望講的角度”，島內有媒體人批評這樣的報導“很外行”。這位媒體人指出，島內政論節目不是直播就是錄播，哪來腳本？就算製作單位真的想給腳本，政論節目步調那麼快，名嘴也根本背不起來，更別提報導指稱大陸記者還當場糾正名嘴講話，果真如此，報導所指的“大牌名嘴”一定會立刻翻臉開罵。

