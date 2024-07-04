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日本泡芙品牌成分表被曝漏記配料
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2024-07-04 14:44:58
中評社北京7月4日電／據海外網報導，據日本讀賣電視台7月4日報導，日本泡芙品牌“貝爾多爸爸泡芙工房”發售的限時商品成分表中，沒有標出花生，目前已中止銷售並緊急回收。已有兩名消費者稱身體不適。
7月1日至7月末期間，該品牌原計劃在日本銷售新推出的泡芙產品。產品雖然用了花生，卻未在成分表中顯示。1日下午，有店員發現這一問題，立即暫停銷售，但泡芙已賣出1萬多份。有兩名消費者稱食用泡芙後口中癢、喉嚨腫、出濕疹等。
“貝爾多爸爸泡芙工房”稱，漏記過敏成分事關生命，是非常危險的事故，公司今後將加強管理。
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