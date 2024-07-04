﻿畢馬威：港銀淨息差擴闊　利潤增近35%

沈耀文（左）認為，負資產個案不會大規模出現。旁為宋家寧（中）及馬紹輝（右）。（大公報） 中評社香港7月4日電／大公報報導，畢馬威昨日公布《2024年香港銀行業報告》顯示，在2023年，本港所有持牌銀行的總資產增加2.7%至23萬億元，部分原因是高息環境持續，有利於銀行提高盈利能力，淨息差明顯增加。2023年所有持牌銀行的淨息差上升30個基點至1.84%，未計減值前的經營利潤增長34.7%至2950億元。



畢馬威中國香港銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，隨著利率可能持續高企，預期銀行業將繼續受惠，而廣泛涉足資本市場的銀行，減息環境將帶來利好支持，隨著股票變得更具吸引力，從事投資銀行和財富管理業務的銀行將可從中受惠。



生成式人工智能的應用潛力廣泛，部分銀行開始嘗試引入。畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，生成式人工智能仍處發展初期，很可能要等到2025年或以後，銀行業才會廣泛應用。



金管局最新《季報》顯示，本港認可機構（主要指銀行）截至3月底的特定分類貸款比率升至1.79%，是自2015年以來最高；內地相關貸款的不良貸款比率同步升至2.77%，同為2015年底以來新高。



內房貸款撥備壓力大減



港銀資產質素在2022年和2023年被內房大幅拖累，雖然銀行已作出相應減值撥備，惟壓力猶存。畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文說，內地房地產仍未走出困境，例如新屋銷售價格仍在下跌，相信港銀未來仍需作出額外提撥，惟壓力不如早兩年沉重。



沈耀文續說，本地中小企“捱了兩年貴息”，加上市民和遊客的消費模式近年出現改變，也令不少中小企的業務受壓。本港樓價近年面對下跌壓力，都令銀行在審批貸款時相對審慎，例如逐步下調按揭貸款現金回贈等。不過他補充，銀行住宅按揭貸款組合的資產質素保持穩健，相信負資產個案不會大規模出現。