息口未明朗　專家料樓價年跌5%

中評社香港7月4日電／﻿大公報報導，受惠樓市全面撤辣，買家入市步伐加快，帶動住宅樓價一度止跌回升，惟美國減息步伐不明朗，新盤亦積極去庫存，拖累二手表現。戴德梁行指，中小型住宅樓價今年累跌3.8%，次季跌幅擴大，因銀行借貸取態審慎，撤辣效應未能持續，遂調低今年樓價預測，由之前估計全年升5%至7%，調整至最多跌5%。



戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，撤辣釋放購買力，今年4月份本港住宅交投量突破8500宗，為近10年單月新高，惟5月份回落至5546宗，6月料僅4900宗，雖然仍比撤辣前活躍，但反映市場受制於減息延遲、市況不明朗等因素，預期第二季共錄約1.9萬宗，比首季低基數增長93%。



發展商於撤辣後積極去貨，貼市開價並提供不同優惠，今年首5個月的一手成交占整體住宅交投約35%。該行料下半年發展商會繼續低價去貨，全年整體住宅交投量料約5萬宗，比去年低位升約15%至20%。



樓價方面，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，該行對今年樓價預測由升轉跌，料全年最多錄5%跌幅。不過，受到專才需求帶動，住宅租金自去年起穩步上升，上半年累漲1.6%，全年料最多升5%。



寫字樓待租率微升至19.8%



寫字樓方面，戴德梁行香港董事總經理及項目／企業服務部主管蕭亮輝說，租戶趁甲廈租金回落升級搬遷，帶動甲級寫字樓淨吸納量連續3個季度錄得正數，第二季吸納面積達31.8萬方呎，上半年錄得約58萬方呎的淨吸納量。第二季新租賃面積錄96.45萬方呎，按年升七成，按租賃面積計算，以保險業占23%最高，其次是專業服務業占22%。



不過，第二季共有2個新寫字樓落成，使整體待租率微升至19.8%水平，甲廈租金按季跌1.5%，年初至今跌2.1%。展望下半年，他預期寫字樓租賃步伐與上半年相若，新供應需時消化，料寫字樓租金年內仍受壓，維持原本全年租金跌7%至9%的預測。